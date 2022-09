Train gratuit en Espagne et à 9€/mois en Allemagne : les internautes français bavent devant ces mesures de nos voisins

Des trains gratos ou pas chers chez nos voisins, à quand une réduction des billets en France ?

En Espagne, les trains seront gratuits à partir de ce 1er septembre 2022, et jusqu'au 31 décembre 2022. C'est le premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, qui l'avait annoncé le 12 juillet dernier. Une mesure qui concerne les trains régionaux et de banlieue de la Renfe (l'équivalent espagnol de la SNCF), et non les TGV. Une bonne nouvelle pour la planète mais aussi pour les comptes en banques des usagers.

"Cette mesure encourage le recours aux transports publics, pour garantir un moyen sûr, fiable, confortable, économique et durable d'effectuer ses trajets quotidiens, dans un contexte d'augmentation exceptionnelle des prix de l'énergie et du carburant" a expliqué la ministre des transports, Raquel Sanchez Jimenez, comme l'ont notamment rapporté Les Echos. Et cette gratuité pourrait être prolongée en 2023 "si besoin est".

En Allemagne aussi, les voyageurs étaient contents avec un ticket de transport unique à 9 euros cet été pendant 3 mois (juin, juillet et août 2022). Cela concernait les voyages par trains locaux et régionaux (et ne concernait donc pas les TGV), mais aussi les trajets en bus, métros et tramways. Mais le dispositif s'est terminé ce 1er septembre et ne sera pas renouvelé. Pourtant, "près de 1,8 million de tonnes de CO2 ont été économisées" grâce à ce ticket, selon les calculs de l'association allemande des transports en commun, VDV (Verband Deutscher Verkehrsunternehmen).

Sur Twitter, de nombreux internautes espèrent que la France suivra les modèles espagnol et allemand. Parce qu'on ne va pas se mentir, les prix des billets de la SNCF sont loin du 0 euro et du 9 euros par mois... Les twittos se demandent donc si le gouvernement français va lui aussi tenter une mesure qui serait à la fois écolo et fortement appréciée pour le pouvoir d'achat des Français.