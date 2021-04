Tout le monde veut prendre sa place : Nagui quitte l'émission et explique les raisons de son départ

Face aux 12 coups de midi sur TF1, les téléspectateurs peuvent retrouver tous les jours l'émission Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. Lancé le 3 juillet 2006, le jeu télévisé est animé depuis ses débuts par Nagui qui reçoit des candidats qui doivent faire preuve d'une vraie culture générale développée afin de détrôner le champion en place. Une émission qui n'a presque pas changé en 15 ans d'existence et c'est un peu ça qui a poussé Nagui vers la sortie.

Les raisons qui poussent Nagui à quitter Tout le monde veut prendre sa place

Ce mercredi 14 avril, Nagui annonce dans les colonnes du Parisien qu'il va bientôt tourner la page Tout le monde veut prendre sa place et qu'il quittera l'animation à la fin de la saison. Une décision "mûrement réfléchie" pour l'animateur qui confie y penser depuis presque 3 ans déjà. Alors pourquoi cette envie de quitter l'émission de France 2 ? "Par envie de changer. Ça manquait un peu dans ma vie." a-t-il expliqué au Parisien.

Mais le départ de Nagui serait surtout lié à une envie de l'animateur de voir évoluer Tout le monde veut prendre sa place alors que ce n'est pas le cas de la production. "J'avais des envies de faire évoluer cette émission, de la moderniser un tout petit peu. Chaque fois que je proposais des idées, elles n'aboutissaient pas. Peut-être par peur d'un rejet des téléspectateurs." a-t-il aussi expliqué. L'animateur qui reste à la tête de N'oubliez pas les paroles confie aussi que le jeu reposait trop sur lui. "Dans la première partie, les interviews prennent autant, voire plus, d'importance que le reste. Au-delà du plaisir que j'ai à échanger avec des candidats, ça implique que tout repose sur mon humeur, ma forme, mon sens de la repartie. Mais moi, je ne suis pas humoriste." confie-t-il. Interrogé sur des tensions avec la co-productrice de l'émission, Nagui précise : "On n'a juste pas la même vision des choses."

"Le jeu va continuer avec quelqu'un d'autre"

Si Nagui quitte Tout le monde veut prendre sa place, le jeu sera bien de retour à la rentrée. "Le jeu va continuer avec quelqu'un d'autre. Ça va faire du bien à l'émission et permettre d'y mettre autre chose. Il a plein de personnes capables de tenir la boutique. Mais on ne m'a pas demandé mon avis." a-t-il confié au sujet de son remplaçant dont le nom n'a pas encore été dévoilé. Selon Le Parisien, Cyril Féraud et Laurence Boccolini seraient envisagés.