Jean-Luc Reichmann va-t-il quitter TF1 ? Le présentateur des 12 coups de midi répond aux rumeurs

Alors que la rentrée TV approche à grands pas, le mercato bat son plein. Pas plus tard qu'en début de semaine, on apprenait que Laurence Boccolini quittait TF1, où elle officiait depuis plus de 20 ans, pour rejoindre France 2, où elle relancera le jeu Mot de Passe. Qui sera le prochain à quitter la chaîne numéro 1 ? Et si c'était Jean-Luc Reichmann ? Alors que la rumeur circule sur les réseaux sociaux, l'animateur phare de TF1 a pris la parole : "Attention ! Suite à quelques rumeurs bienveillantes, ci-joint la réponse à toutes les interrogations que vous me posez. Regardez ! Et surtout surtout encore MERCI de votre inconditionnelle fidélité et de vos si gentils messages, belle fin d'été à tous".

Jean-Luc Reichmann sur le départ de TF1 ? Il répond en vidéo

Dans une vidéo tournée en bonne compagnie, il déclare "Alors, il y aurait quelques rumeurs que je quitte TF1... Mais ça va pas non ?! Ça s'appelle des rumeurs", a-t-il répondu, demandant ensuite l'avis des ânes et des biquettes avec qui il passe ses vacances. "On va rester sur TF1, bah bien sûr !". Pas d'inquiétude à avoir donc, il continuera à animer Les 12 coups de midi, qu'il présente depuis 2010 !

D'ailleurs, il se confiait sur la rentrée 2020 qui s'annonce particulière en raison du covid-19 : "On va donc continuer Les 12 coups de midi sans public à la rentrée, car en plus on ne sait pas comment le virus va évoluer en France. On a inventé quelque chose de nouveau cette année avec cette formule qui me plaît vraiment et c'est la première fois de ma carrière que j'anime des jeux sans public", expliquait-il à Morandini le mois dernier. Actuellement maître de midi après l'élimination d'Antonin, Caroline sera-t-elle encore présente pour cette rentrée spéciale ? Affaire à suivre !