Tout le monde veut prendre sa place : Laurence Boccolini remplacera Nagui à la rentrée

Lancé en juillet 2006 à l'antenne de France 2, Tout le monde veut prendre sa place est toujours d'actualité chaque midi. Depuis ses débuts, le jeu a très peu changé et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui a poussé Nagui à quitter l'animation. En avril, il avait confié qu'il voulait voir l'émission évoluer mais qu'il s'était heurté à la production, pas très motivée pour apporter des changements. "J'avais des envies de faire évoluer cette émission, de la moderniser un tout petit peu. Chaque fois que je proposais des idées, elles n'aboutissaient pas. Peut-être par peur d'un rejet des téléspectateurs." avait-il expliqué au Parisien. Nagui l'avait assuré, le jeu va bien continuer à la rentrée sur France 2 mais avec un nouvel animateur. Plusieurs stars du petit écran étaient en lice pour le remplacer et la production aurait fait son choix.

Laurence Boccolini remplace Nagui dans TLMVPSP

Selon les informations du Parisien, c'est Laurence Boccolini qui aurait été choisie pour remplacer Nagui dans Tout le monde veut prendre sa place. Animatrice phare du Maillon Faible et de Money Drop, elle a rejoint France 2 à la rentrée 2020 pour animer Mot de passe et Un mot peut en cacher un autre qui ne reviendront pas en septembre. Le journal précise que Laurence Boccolini aurait passé des essais en avril et qu'ils ont été soumis à des panels de téléspectateurs. Le Parisien explique que sa "popularité" et son "expérience en matière de jeux" rassurerait la production de Tout le monde veut prendre sa place. Laurence Boccolini n'était pas la seule femme en lice pour succéder à Nagui. Clair Jaz, humoriste vue dans Plus belle la vie, et Sara De Paduwa, animatrice belge, étaient aussi bien placées selon le journal.

De nouvelles règles à venir

Toujours selon Le Parisien, il se pourrait qu'il y ait d'autres changements pour le jeu opposé aux 12 coups de midi avec Jean-Luc Reichmann en septembre. " La production a également prévu de modifier le décor et les règles de la première manche du jeu, qui sera proposée dans une version plus resserrée." précise le journal. Ce n'est pas si mal puisque la mécanique du jeu n'a pas changé depuis 15 ans !