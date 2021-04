Tout le monde veut prendre sa place : qui va remplacer Nagui ? Les premiers noms qui circulent

France Télévisions n'a pas encore commenté ces rumeurs mais il semble probable que la chaîne mise sur un animateur déjà connu pour prendre la tête du jeu. Bruno Guillon pourrait avoir une longueur d'avance puisqu'il avait débarqué dans le jeu le 1er avril 2020. Mais Laurence Boccolini serait elle aussi en bonne place pour succéder à Nagui : selon Le Parisien, France 2 aurait décidé d'arrêter ses deux émissions, Mot de passe et Un mot peut en cacher un autre à la rentrée. Le journal précise cependant que l'ex-animatrice du Maillon faible "tient la corde" pour reprendre Tout le monde veut prendre sa place.

Nagui revient sur son départ de l'émission

Dans son interview donnée au Parisien, Nagui avait expliqué qu'il quittait Tout le monde veut prendre sa place suite à des désaccords avec la production : lui voulait voir l'émission évoluer alors que ce n'était pas le souhait d'autres membres de la prod. Invité de C à vous, il a expliqué à ce sujet : "Dès l'instant où j'ai voulu apporter quelques modifications prétentieuses de vouloir moderniser ce jeu, (...) ça n'a pas été possible, c'est une coproduction, on ne s'est pas entendu et ça reposait trop sur la tchatche".