Too Hot To Handle Brésil : Brenda, Matheus, Thuany... les comptes Instagram des candidats

Où suivre les candidats de Too Hot To Handle Brésil ?

Dans Too Hot To Handle Brésil, sur Netflix, les règles du jeu restent les mêmes que dans la version américaine, marquée notamment par les (anciens ou actuels) couples Harry et Francesca, Cam et Emily, Melinda et Marvin Anthony et Carly et Joey. Au départ, les candidats ne sont pas au courant du vrai concept de l'émission : ils pensent partir faire la fête et avoir des relations sexuelles en toute liberté. Ils tombent donc de très haut lorsqu'ils apprennent qu'ils n'auront pas le droit de coucher, d'embrasser ou passer par la case préliminaire tout au long de l'aventure.

Les célibataires peuvent en réalité se rapprocher, mais s'ils brisent l'une des règles, c'est de l'argent en moins dans la cagnotte. Autant vous dire que c'est un vrai challenge pour eux. Ça l'est encore plus pour les candidats de la version brésilienne qui sont beaucoup plus chauds que les participants de la version américaine. Brenda, Matheus, Thuany, Igor, Leonardo, Rita, Gabriela, Ronaldo, Davi, Kethellen, Marina et Caio n'ont pas peur de faire monter la température, que ce soit dans Too Hot To Handle ou sur leurs réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous souhaitez les suivre sur Instagram, voici leurs comptes !

Brenda Paixao