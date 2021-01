Tomb Raider de retour : le reboot de Square Enix aura une suite en série d'animation sur Netflix

Tomb Raider de retour... en série

Après avoir effectué son grand retour au cinéma en 2018 dans le film Tomb Raider sous les traits de Alicia Vikander, Lara Croft - la plus célèbre héroïne du monde des jeux vidéo, va prochainement avoir le droit à une nouvelle adaptation sur nos écrans. Ainsi, cela vient d'être annoncé officiellement, Netflix prépare actuellement une série d'animation adaptée de cet incroyable univers.

Et là où ce projet devient intéressant, c'est qu'il sera lié à la récente trilogie de jeux signés Square Enix et sortis entre 2013 et 2018 à savoir Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider et Shadow of the Tomb Raider. Selon les premiers détails, cette future série animée fera en effet suite à la dernière histoire en date et nous permettra de suivre Lara dans une nouvelle aventure d'exploration aussi épique que dangereuse.

Un projet prometteur, mais...

Le point positif, c'est que à l'image de ce reboot vidéoludique, cela nous promet déjà une ambiance assez sombre, pleine d'action badass et d'une richesse incroyable au niveau des décors (merci l'animation !), donc loin des dessins animés pour enfants que sont Spy Racers (adaptée de Fast & Furious) ou La Colo du Crétacé (adapté de Jurassic World).

Le point négatif en revanche, c'est que le retour de Camilla Luddington (Grey's Anatomy) au casting n'est pas assuré. Si la comédienne a parfaitement prêté sa voix à l'aventurière durant la récente trilogie, Netflix ne semble pas avoir encore fait le choix de la garder pour le rôle et il n'est pas certain que la plateforme aille dans le sens des joueurs.

Après tout, Netflix aime bien recruter ses talents en interne pour ses projets. Pour preuve, c'est Tasha Huo - déjà derrière Blood Origin - le futur spin-off de The Witcher, qui a été choisie pour écrire et produire la série.