Tom Holland : "Je vrille quand je lis certaines choses", il quitte les réseaux sociaux pour sa santé mentale

Etre une star = vie de rêve ? Pas nécessairement. Malgré un début de carrière aussi impressionnant que réussi, qui lui permet aujourd'hui d'être l'un des acteurs les mieux payés au monde, Tom Holland est pourtant loin d'être le plus heureux en ce moment. L'interprète de Spider-Man au sein du MCU l'a en effet révélé ce dimanche 15 août 2022 sur Instagram, il a régulièrement besoin de couper ses réseaux sociaux pour s'éloigner de toute la négativité qui l'y entoure.

Tom Holland quitte les réseaux sociaux

"Je fais une pause vis-à-vis des réseaux sociaux pour le bien de ma santé mentale, a-t-il dans un premier temps annoncé. Je trouve qu'Instagram ou Twitter peuvent être beaucoup trop prenants et oppressants". Là où l'on pouvait imaginer l'acteur au-dessus des critiques grâce à ses nombreux films à succès et même sa vie sentimentale épanouie auprès de Zendaya, Tom Holland a confessé qu'il restait en réalité un jeune homme comme les autres, loin d'être indifférent à ce qui se dit sur lui.

"Je me laisse attraper et je vrille quand je lis certaines choses sur moi en ligne, a-t-il admis. Et au final, ça se fait au détriment de ma santé mentale. C'est pour cela que j'ai pris la décision de me mettre en retrait et de supprimer l'application".