Fifty Shades of Grey, Twilight, Hunger Games... combien les stars de ces films ont-elles gagné pour leur rôle ?

Eh non, ce n'était à la base pas si cher payé ! Jamie Dornan et Dakota Johnson n'auraient reçu "que" 220 000 euros pour le premier film de la saga Fifty Shades of Grey. Mais rassurez-vous, ils ne sont pas sur la paille : ils ont renégocié leurs salaires à la hausse pour les deux suites. Le chiffre exact n'est pas connu mais ils auraient au moins touché une somme à 7 chiffres soit au minimum 1 million de dollars (plus de 880 000 euros).