Tom Felton star de TikTok : l'acteur de Harry Potter réagit au buzz autour de son compte

Tom Felton adore s'amuser avec les DracoTokers

Face au succès de Tom Felton sur TikTok, il a été interrogé par ET Online. Et l'acteur qui n'a jamais revu les films Harry Potter pour une bonne raison a révélé être très content de pouvoir être en contact avec les Potterheads via le réseau social : "Je m'amuse tellement avec ça parce que si vous allez sur le hashtag DracoTok, vous voyez toutes ces vidéos collaboratives. On ne retweete plus ou ne commente plus, ils prennent des choses que j'ai faites et y ajoutent leur propre contribution. Et je peux voir ça et donner une tournure à leurs trucs. C'est en train de devenir un monstre à part entière. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup ça. Alors oui, je vais garder les DracoTokers heureux aussi longtemps que possible".

Quant à son personnage de Drago Malefoy, il est ravi qu'il fasse encore parler de lui et que les gens l'apprécient malgré son côté obscur et ses défauts. "Il a en quelque sorte pris vie maintenant" avec TikTok a expliqué Tom Felton, "Il est génial. Il a tellement de couches, il est incompris, il est aussi un peu c**" mais "il a vraiment besoin d'un câlin. Je pense que les gens ont peut-être pitié de lui, il a besoin d'un peu d'affection. Quoi qu'il en soit, je suis très flatté et j'ai l'intention de faire de mon mieux pour satisfaire ce désir". Il va donc continuer à s'éclater en partageant des vidéos TikTok de Potterheads et en réagissant avec humour.