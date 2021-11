Tom Ellis : des fans arnaqués sur TikTok, il met les choses au clair

Dans son message, Tom Ellis rappelle donc qu'il possède seulement deux comptes : un sur Instagram et un sur Twitter. "Sur n'importe quelle autre plateforme, ce n'est pas moi ! Ce n'est pas moi sur TikTok, je ne peux pas être plus clair." a-t-il expliqué face caméra, ajoutant : "Je suis vraiment désolé pour les personnes qui se sont fait avoir et j'en veux aux gens qui font semblant d'être moi et essaient de prendre votre argent. Ce sont des gens horribles. S'il vous plaît, ne vous faites pas avoir !". Le message est passé !