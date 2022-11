The Witcher : une série pas assez fidèle aux livres ? Henry Cavill voulait partir dès la saison 2

Bonne nouvelle : DC et Warner Bros ont confirmé qu'Henry Cavill allait de nouveau jouer Superman au cinéma pour au moins trois films supplémentaires (des rumeurs parlent de Man of Steel 2, Justice League 2 et Black Adam 2). Mauvaise nouvelle : ce grand retour au premier plan au sein du DCU a obligé l'acteur à prendre une décision radicale en quittant la série The Witcher dans laquelle il incarnait Geralt, le rôle principal, depuis 2019.

Henry Cavill quittera The Witcher après la saison 3

Une surprise ? Non et oui. Non, parce qu'il apparait évident que l'agenda du comédien - qui sera remplacé par Liam Hemsworth dans la fiction de Netflix, n'est pas suffisamment extensible pour lui permettre d'enchaîner tous les projets, qui se révèlent par ailleurs extrêmement intenses physiquement. Mais oui, parce que The Witcher a toujours été une série très importante aux yeux d'Henry Cavill. Grand fan des jeux vidéo de CD Projekt et livres de Andrzej Sapkowski, il s'était battu durant des années pour lui donner vie à l'écran.

De fait, une question se pose : comment se fait-il que l'acteur a si facilement abandonné ce projet d'une vie ? A en croire les révélations du moment, Henry Cavill - qui sera encore présent dans la saison 3 à venir en 2023, se serait tout simplement senti trahi par le travail d'adaptation des équipes de la série.

Un départ qui pendait au nez des créateurs depuis le début

D'après le site Redanian Intelligence, les tensions en coulisses existeraient depuis près de deux ans maintenant et c'était presque un miracle de le voir accepter de renouveler son contrat en 2021 : "Henry Cavill considérait déjà la possibilité de quitter la série après la saison 2 car lui et les producteurs n'avaient pas la même vision sur le contenu et le rôle de Geralt".

Aussi, là où Deadline assure que le comédien s'était volontairement "engagé sur un court-terme pour The Witcher [avec le renouvellement de son contrat]" et qu'il a finalement senti ces dernières semaines qu'il était naturel pour lui "de passer à autre chose après trois saisons", on peut donc en déduire que Henry Cavill était prêt à accorder une dernière chance à l'équipe créative de The Witcher, mais qu'il a encore été déçu par le résultat mis en place.

Autrement dit, si vous n'avez pas totalement accroché aux saisons 1 et 2, la prochaine ne devrait pas vous réconcilier avec. Ca promet...

Le comédien déçu par l'adaptation et le manque de fidélité

Par ailleurs, sachez que si son départ apparaît aujourd'hui comme un choc pour le public, les indices menant à une telle situation étaient finalement nombreux. Au moment de la promotion de la saison 2, Henry Cavill était en effet le premier à exprimer sa frustration et son mécontentement vis-à-vis des choix créatifs imposés.

"La partie la plus difficile pour moi était de trouver ce bon équilibre entre la vision des showrunners et mon amour pour les livres, et de tenter d'apporter ce Geralt dans cette vision, expliquait-il à la presse américaine l'an passé. C'est l'histoire des showrunners, c'est une adaptation. Donc la partie compliquée pour moi était de trouver au Geralt des livres une place à l'intérieur de ça et de faire en sorte que ça colle du mieux possible."

Il l'ajoutait ensuite, il luttait constamment avec plein de petits détails pour satisfaire autant les fans de la première heure que les nouveaux : "Les choses pour lesquelles je poussais, ce n'était pas nécessairement plus de dialogues. C'était notamment d'amener à l'écran un Geralt plus sincère par rapport aux livres. Mes seules demandes et envies étaient de rester le plus fidèle possible au matériel d'origine".

Or, pour que Henry Cavill décide d'abandonner le navire après trois saisons alors mêmes qu'il s'avouait précédemment prêt à en tourner sept, il apparait aujourd'hui évident que ses demandes n'ont jamais été prises en compte et que le fossé s'est à nouveau creusé ces derniers mois entre les deux visions créatives...