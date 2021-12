The Witcher saison 2 : pas de scène de sexe, la créatrice explique pourquoi

Dans la saison 1 de The Witcher, on avait tout vu (ou presque) du physique d'Anya Chalotra qui n'avait pas été doublée pour les scènes de sexe de Yennefer ou de Henry Cavill alias Geralt de Riv (souvenez-vous de la fameuse scène du bain !). Les fans s'attendaient donc à de nouvelles scènes sexy dans la saison 2... mais non. La suite contenait beaucoup moins de nudité. Un choix en raison de la pandémie de Covid-19 ? Pas du tout !

La boss de The Witcher défend l'absence de scène hot dans la saison 2

Alors, pourquoi n'a-t-on pas vu de scène de sexe dans la suite de The Witcher ? Car, selon la créatrice, elles n'étaient simplement pas du tout nécessaires. "L'histoire raconte l'évolution d'une famille. C'est pour cela que nous n'avons pas beaucoup de sexe, que nous n'avons pas beaucoup de nudité. (...) Cela aurait été gratuit car nous aurions mis cela juste pour que ce soit plus sexy ou pour que les gens en parlent. Et cela ne m'intéresse pas" a-t-elle assuré à Digital Spy.

>> The Witcher saison 3 : les premières infos sur la suite de la série <<

Lauren Schmidt Hissrich n'a d'ailleurs pas mâché ses mots à ce sujet. "Je ressens la même chose pour les scènes de sexe, de nudité ou de violence, il faut qu'elles soient portées par l'histoire. Je pense qu'utiliser ça pour choquer le public, c'est une façon très cheap pour un scénariste d'attirer l'attention. Si quelqu'un doit coucher pour rendre une scène intéressante, alors je ne fais pas bien mon job." a ajouté la boss de la série.