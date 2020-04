The Wire : la série bientôt de retour ? Une suite serait en préparation

Considérée par beaucoup comme LA meilleure série de tous les temps (en alternance avec Les Soprano ou Breaking Bad selon les classements), The Wire - série culte d'HBO diffusée entre 2002 et 2008 aux USA, pourrait prochainement revenir sur nos écrans. Et non, on ne parle pas de rediffusions mais bien d'une possible suite à cette histoire.

The Wire bientôt de retour ?

L'information peut surprendre, notamment quand on connait l'aura intouchable de The Wire, mais c'est pourtant ce que vient de révéler George Pelecanos - auteur de romans policiers qui ont inspiré la série ET scénariste sur cette même série, lors d'une interview accordée à Society. Interrogé sur ses projets actuels, l'écrivain a étonnamment confié, "J'écris un scénario. Avec David Simon et Ed Burns [les créateurs de The Wire], on s'est mis à l'écriture d'un nouveau projet sur Baltimore qui réunira tous les acteurs de la série".

Et si George Pelecanos a rapidement précisé, "je ne peux pas vraiment en parler, hélas", il a tout de même accepté de dévoiler ce que pourrait raconter cette potentielle suite, "Disons que cela se concentrera sur la police de la ville qui, ces dernières années, a dû gérer plusieurs affaires de corruption d'ampleur dans ses rangs".

Alors attention, même si George Pelecanos est fiable, rien ne dit que ce projet verra réellement le jour et on ne sait pas encore sur quelle chaîne/plateforme elle pourrait atterrir. Néanmoins, quand on sait que David Simon vient de proposer The Plot Against America sur HBO et que la chaîne du câble a autant besoin de nouveaux contenus que son site HBO Max qui s'apprête à être lancé, l'espoir est permis.