The Walking Dead : l'origine des zombies enfin révélée dans le spin-off World Beyond

L'origine des zombies enfin connue ?

Du lancement des comics en 2003 jusqu'à leur fin en 2019, Robert Kirkman n'a jamais révélé l'origine de l'épidémie de zombies dans The Walking Dead. Comme le confiait le papa de Rick Grimes en 2018, il n'a jamais été véritablement intéressé par cette partie de son oeuvre , "C'est le truc le moins important dans l'histoire et la vie de ces survivants. Cette révélation ne semblerait pas avoir sa place dans cette histoire".

Une situation qui a longtemps frustré les fans, et visiblement quelques scénaristes aussi. Alors que le dernier épisode de la saison 2 de World Beyond - qui était également le dernier du spin-off, était diffusé ce dimanche 5 décembre 2021 sur AMC (USA), les auteurs ont en effet profité de l'occasion pour mettre en scène une révélation très spéciale autour de ce grand mystère. Oui, c'est au détour d'une séquence post-générique que l'on a eu le droit à la réponse au sujet de l'existence des walkers.

Une scène post-générique importante

Au programme ? La scène se déroule dans un entrepôt abandonné. On y retrouve deux personnages, dont une scientifique (Carey Van Driest) qui y récupère des donnés importantes vis-à-vis d'expériences passées. Menacée par l'autre survivant (Oryan Landa), elle révèle alors avoir fait partie d'une équipe qui, comme d'autres, a participé malgré-elle à la création du virus qui a décimé une partie de la planète alors-même que leurs expériences portaient sur d'autres choses.

Révélation intéressante, alors qu'elle confesse garder l'espoir que certains des responsables de l'époque travaillent actuellement sur la création d'un vaccin, on comprend vite que ces derniers seraient soit en cavale, soit emprisonnés, soit... tués par vengeance de la main des survivants en colère.

La France au centre de tout ?

Le twist dans tout ça ? Comme le sous-entend la langue utilisée dans ce dialogue et la phrase "Les morts sont nés ici" taguée sur le mur, c'est bien en France que le virus serait notamment né. Une information surprenante ? Pas vraiment. Souvenez-vous, lors du final de la saison 1 de The Walking Dead, le Dr. Edwin Jenner (Noah Emerich) - qui réapparait ici sous la forme d'un enregistrement, expliquait déjà à Rick que les Français s'étaient longtemps battus dans les labos afin de trouver une solution à la pandémie.

En revanche, comme l'affirme l'homme armé dans cette scène bonus, les Français n'auraient en réalité "fait qu'aggraver" la situation. Pourquoi ? Comment ? Et de quelle façon le virus a-t-il muté de la sorte ? Tout ça reste encore flou, mais Scott Gimple (producteur) a déjà promis que cette scène n'a pas été imaginée pour rien. Dans un communiqué partagé dans l'émission Talking Dead, il a au contraire déclaré ceci, "Il y a encore une énorme histoire à venir qui sera liée à cette séquence et on a hâte de la dévoiler au monde. Et à ce sujet, on espère que ça n'était pas la dernière fois que l'on voyait certains des personnages de World Beyond".

D'ici-là, sachez que les saisons 1 et 2 de The Walking Dead - World Beyond sont déjà disponibles en France sur Amazon Prime Video.