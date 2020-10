The Voice Kids 2020 : Jenifer impressionne les téléspectateurs par son courage et les inquiète aussi

La veille de la finale de The Voice Kids 2020, qui a eu lieu ce samedi 10 octobre 2020 sur TF1, Jenifer annonçait avoir été testée positive au coronavirus (covid-19). "Après avoir réalisé un test avec les médecins présents, les résultats sont tombés et je suis très triste de vous annoncer que je ne pourrai donc pas être présente demain sur le plateau avec mes amis coachs et nos petits grands finalistes.", écrivait-elle sur ses réseaux sociaux. Heureusement, la prod a su s'adapter à la situation et c'est donc depuis chez elle que la coach a assisté à la finale et soutenu ses deux talents Sarah et Lissandro.

Jenifer "au bout de sa vie" pendant la finale de The Voice Kids ?

Comme ce fut le cas avec Lara Fabian en juin dernier, Jenifer était présente en visio, sur un écran déposé sur son fauteuil de coach. Si elle est restée souriante et professionnelle, les internautes n'ont pas pu s'empêcher de remarquer qu'elle apparaissait tout de même fatiguée : "Ça se voit Jenifer est malade la pauvre", écrit un internaute, ou encore "Archi dur de voir Jenifer comme ça sérieux", "Bon rétablissement à Jenifer quand même ça me fait de la peine elle a l'air fatiguée". Certains, inquiets, ont trouvé qu'elle était "au bout de sa vie" : "Jenifer on dirait elle est au bout de sa vie... tu sens qu'elle donne tout la pour être présente... force à elle !", "jenifer elle est au bout de sa vie ça se voit elle veut aller chercher à manger dans sa cuisine". Le summum reste quand Sarah a fait une déclaration des plus émouvantes à sa coach, mettant les larmes aux yeux de tout le monde...

D'autant que ce n'était pas la soirée de Jenifer : aucun de ses talents n'a été qualifié parmi les 4 derniers, et c'est finalement Rebecca qui a remporté cette 9e édition.