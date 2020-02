Amel Bent et Pascal Obispo reviennent sur leur désaccord dans The Voice

"Ça ne sert à rien de se battre contre Amel Bent"

Alors que Pascal Obispo et Marc Lavoine étaient en froid avant The Voice 9, l'interprète de Lucie s'est retrouvé en désaccord avec un autre coach dans l'émission de TF1. Vous vous souvenez sûrement de l'accrochage entre Amel Bent et Pascal Obispo pour l'une des candidates : "ce n'est pas du fight, c'est un débat d'idées. Il a ses convictions, j'ai les miennes. De temps en temps, ça cohabite... ou pas", a expliqué la chanteuse à Télé Loisirs. Depuis les deux artistes sont-ils toujours en froid ? La réponse est non, rassurez-vous.

Tout s'est arrangé entre eux comme ils le prouvent en interview avec Le Parisien : "Amel est une fille qui a plein d'énergie et j'adore cela. (...) Elle fait partie des personnes qui ont besoin qu'on leur témoigne son amour et son affection (...) Ça ne sert à rien de se battre contre Amel. Quand elle a ses convictions, rien ne l'arrête.", confie Pascal Obispo avant qu'Amel Bent ne prenne la parole : "Ce que tu dis m'étonne et me touche. Tu me connais visiblement bien plus que ce que je pensais. J'ai une admiration et un respect infinis pour Pascal Obispo et son oeuvre. Après c'est vrai que quand j'ai envie de me battre pour quelqu'un, j'y vais comme un bulldozer."

"Il veut me 'désarabiser'"

Amel Bent révèle ensuite pourquoi le coach de The Voice 9 la surnomme Armelle : "il m'appelle comme ça, il veut me 'désarabiser'. Il veut que j'ai un jour mon prénom dans le calendrier". La bonne entente est donc revenue entre Pascal Obispo et sa collègue ! Tout est bien qui finit bien !