The Ranch partie 8 : Ashton Kutcher content que la série soit terminée

Une fin au bon moment

Malgré une jolie fin, la partie 8 de The Ranch - la dernière de la série, semblait parfois précipitée. Au regard de certaines intrigues, on pouvait en effet sentir que tout n'avait pas été dit (l'Alzheimer de Joanne, le nouveau rapport de force entre Colt et Lisa, les conséquences de ses thérapies sur Luke...). Pourtant, invité du podcast WTF With Marc Maron, Ashton Kutcher a bel et bien confirmé que cette annulation de Netflix était arrivée au bon moment.

"L'histoire de The Ranch a été racontée. Et j'aime absolument tout ce que nous avons fait" a notamment confié l'interprète de Colt. Surtout, afin de mettre fin aux rumeurs d'une annulation apprise au dernier moment par l'équipe de la part de Netflix, le comédien a révélé que tout avait été fait dans les règles : "On a pu dire à tout le monde que ça allait être la dernière saison, que l'on allait tout conclure, de sorte qu'ils puissent avoir le temps de trouver d'autres rôles".

Ses regrets sur Mon Oncle Charlie

Par ailleurs, Ashton Kutcher l'a précisé, il était important de savoir quand s'arrêter. "Tout le monde s'aimait encore intensément" a-t-il rappelé. Il aurait donc été dommage d'attendre la lassitude de certains et la naissance de tensions sur les plateaux pour mettre fin à la série.

De plus, sa carrière a visiblement été marquée par quelques regrets avec des séries qui n'ont jamais su s'arrêter : "J'ai joué dans des séries qui continuaient, qui continuaient et qui, tout d'un coup, vous faisaient vous retrouver avec un frère qui est un gorille !" Une référence directe à la comédie Mon Oncle Charlie où Walden, son personnage, apprenait de sa mère (une primatologue) qu'il avait été élevé avec un gorille, avant de se retrouver au centre de retrouvailles très spéciales...