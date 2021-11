The Harder They Fall : une suite possible ? Le réalisateur répond

En plus de nombreuses séries, Netflix aime aussi nous gâter côté films. Si vous n'êtes pas encore dans l'ambiance de Noël, vous pourrez bientôt découvrir le film d'action Red Notice avec Gal Gadot, Ryan Reynolds et Dwayne Johnson ou bien voir dès maintenant The Harder They Fall. Si c'est déjà fait, vous savez sûrement que les personnages du film ont vraiment existé dans la vie. Tous n'ont d'ailleurs pas vraiment eu le même destin. Du coup, on se doute bien que la fin du film n'a rien à voir avec ce qu'il s'est réellement passé.

Comment se termine The Harder They Fall ?

A la fin du long-métrage, Nat Love (Jonathan Majors) réussissait à se venger de Rufus Buck (Idris Elba) mais faisait une bouleversante découverte : Rufus était en fait son demi-frère. S'il a tué leur père, c'est par vengeance car ce dernier l'a abandonné. Nat Love tuait Rufus Buck et faisait croire à sa propre mort en érigeant une croix portant son nom. Alors qu'il fuyait avec Mary (Zazie Beet) une silhouette les observait à distance. Si son visage n'est pas montré, son chapeau l'est... et il s'agit en fait de Trudy (Regina King) qui n'est donc pas morte après s'être battue avec Mary. Une fin ouverte qui laisse entendre qu'une suite est bien prévu pour le film.

Le réalisateur veut trois films

Et cette scène n'est pas là par hasard. Interrogé par SlashFilm, le réalisateur Jeymes Samuel a expliqué que cette fin a toujours été prévue. Et pas pour rien. "Je vais revenir !" a assuré le metteur en scène. Et pour cause, il confie avoir prévu The Harder They Fall en trois parties. "J'ai toujours voulu raconter cette histoire et je vais revenir au vieil Ouest" a-t-il assuré au site. Pour l'instant, Jeymes Samuel n'en a pas dit plus sur la possible suite du film mais on se doute que Nat Love et Mary pourraient faire face à Trudy dans un potentiel deuxième volet.

Netflix n'a pour l'instant pas confirmé de suite pour le film qui s'est classé dans le top 10 des programmes les plus vus en France et dans de nombreux pays dans le monde. Mais le responsable des films de la plateforme l'assure : l'histoire pourrait ne pas s'arrêter là. "Notre idée était : quand vous avez terminé, vous serez excité de voir un film sur n'importe lequel des personnages, les suivre dans leurs propres aventures, que ce soit des prequel, des suites ou que ça se passe en même temps" a-t-il expliqué à ABC News. Traduction ? Il y a de l'espoir pour une suite de The Harder They Fall sur Netflix.