The Flash : George Clooney de retour en Batman dans le futur film du DCEU ?

Le film The Flash porté par Ezra Miller se fait attendre depuis des années, mais la production est officiellement lancée. Et on le sait, ce nouveau projet qui s'intégrera au DCEU permettra au super-héros d'explorer l'univers cinématographique de DC puisqu'il y rencontrera différentes versions de Batman, que ce soit celle de Michael Keaton vue dans les films de Tim Burton ou celle de Ben Affleck vue dans Batman V Superman ou Justice League.

George Clooney de retour en Batman ?

Peut-on également s'attendre à retrouver le Bruce Wayne de Batman & Robin incarné par George Clooney en 1997 ? C'est justement la question qui a été posée au comédien par Empire. Malheureusement, cela ne devrait pas arriver. Après avoir confié, "C'est drôle, mais ils ne m'ont pas appelé. Je n'ai jamais reçu d'appel pour ça. Ils n'ont pas réclamé le retour de mes tétons [en référence au costume de l'époque, ndlr]", l'acteur a précisé, "Ecoutez, il y a certaines choses dont vous n'êtes jamais certains. Mais ça, j'en suis sûr [il n'en fera pas partie, ndlr]".

Une petite déception tant un caméo de sa part aurait été amusant à découvrir à l'écran, mais cette réalité est loin d'être une surprise. George Clooney l'a récemment rappelé à GQ, il a plutôt honte de sa performance de Batman et de ce film signé Joel Schumacher, "La seule façon que vous avez de parler honnêtement de certaines choses c'est de vous inclure vous et vos actions dedans. Donc quand je dis que Batman & Robin était un film horrible, je rappelle toujours, 'Et j'étais horrible dedans'. Et c'était le cas. Du coup, ça me permet ensuite de pouvoir ajouter, 'Maintenant que ça c'est dit, je peux dire qu'absolument rien ne fonctionnait dans ce film'".

Si jamais les producteurs souhaitent tout de même intégrer d'autres ex-super-héros, Brandon Routh est déjà partant pour y reprendre son rôle de Superman.