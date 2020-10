The Flash, Arrow, Supergirl... bientôt un film pour les séries du Arrowverse ?

Bientôt un film pour le Arrowverse ?

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Marc Guggenheim fait pourtant partie de ces personnes à l'origine de la création et du succès du Arrowverse, que ce soit avec Arrow, Supergirl ou encore Legends of Tomorrow. Mais cet habituel showrunner / producteur auprès de la CW est également un scénariste de talent et, comme il l'a confié à Comicbook, il a profité du confinement imposé aux USA pour écrire deux nouveaux films. Aucun rapport avec les super-héros, mais ces deux projets lui ont visiblement donné quelques idées.

Interrogé par le site américain sur une possible envie future de sa part d'importer les héros du Arrowverse au sein d'un véritable film qui leur serait dédiés, Marc Guggenheim a tout simplement confessé, "Je pense que j'aimerais bien. J'aime vraiment ces personnages et ça me manque de travailler dans cet univers".

Un projet différent des crossovers

Puis, à ceux qui pourraient lui rétorquer que cela existe déjà plus ou moins avec les différents crossovers étendus sur plusieurs épisodes, Marc Guggenheim a tenu à rappeler que ces projets n'ont en réalité rien à voir. "La différence vient de la façon dont cela fonctionne avec les showrunners des séries" a-t-il confié, "Quand j'ai participé aux crossovers, mon but était surtout d'être là pour aider à trouver un thème, une structure que les showrunneurs pouvaient ensuite approfondir, ou les aider à affronter ces défis en terme de narration et de gigantisme."

A l'inverse, un film se veut être une expérience nettement plus personnelle et intime. Là où les rencontres entre les différentes séries sont souvent un véritable casse-tête du côté de la production (il faut gérer les agendas des équipes, les histoires de chaque auteur sans apporter d'incohérence, permettre à tout le monde d'apporter sa touche), un long-métrage a quelque chose de plus linéaire, logique et satisfaisant. "Ecrire un film, c'est juste moi dans une pièce en train de le faire. Evidemment, je dois gérer des réactions avec certains partenaires ou le studio qui ont toujours des idées à apporter, mais même sur des films qui sont ensuite réalisés par d'autres réalisateurs, au final ça reste moi, seul, qui me retrouve devant mon clavier. Et ça apporte une expérience totalement différente" a-t-il ainsi expliqué. En bref, si vous trouvez les crossovers toujours chaotiques dans la forme, un film viendrait arranger ça.

Malheureusement pour nous et pour Marc Guggenheim, ce projet n'a que peu de chance d'aboutir. Entre DC et Warner Bros qui ont d'autres projets en tête pour les adaptations super-héroïques au ciné et les séries du Arrowverse en fin de vie (Arrow, Supergirl...), un miracle semble assez improbable.