The Eddy : découvrez la série musicale du réalisateur de La La Land sur Netflix

Il n'y a pas que des inconvénients à rester confiné à la maison. La preuve, cela nous laissera le temps de savourer The Eddy, la nouvelle série de Netflix, attendue le 8 mai prochain sur la plateforme. Et croyez-nous, vous ne voudriez surtout pas manquer sa mise en ligne tant elle s'annonce absolument incroyable.

Le jazz mis en scène par Damien Chazelle

Mini-série musicale signée Damien Chazelle (La La Land), The Eddy sera portée par un joli casting composé de Leïla Bekhti, Tahar Rahim, Andre Holland et nous plongera dans une histoire fascinante où un pianiste de renom à New York débarquera à Paris afin de reprendre en main un club de jazz à la dérive.

D'après sa nouvelle bande-annonce, The Eddy mêlera magnifiquement le drame et la musique, ce qui nous offrira des moments de tension haletants contre-balancés par des séquences musicales vibrantes. Et afin d'offrir un sentiment de réalisme et rendre hommage au jazz, Allociné dévoile par ailleurs que Damien Chazelle "a exigé que la musique soit enregistrée en direct du plateau". De quoi nous assurer un résultat brut et sincère à la hauteur de son sujet.