The Boys saison 2 : un Butcher différent et un chien obsédé sexuel au programme

La révélation mise en scène lors du final de la saison 1 au sujet de la femme de Billy aura logiquement des répercussions durant la saison 2 de The Boys. Cela a récemment été annoncé, le personnage de Karl Urban sera donc absent à la reprise de la série, exilé dans un endroit inconnu pour y faire des choses secrètes. Et visiblement, il apparaîtra changé à son retour.

Butcher va évoluer

Malgré la promesse que Butcher restera toujours Butcher, "Il y a en lui ce côté monstre, violent psychopathe, meurtrier", Karl Urban a assuré à EW que cette année permettra de mettre en avant "un côté plus compatissant, plus humain" de son personnage. Le comédien n'a pas souhaité en dévoiler davantage, mais il a néanmoins ajouté que Billy aura ainsi le droit à plus de profondeur à l'écran, "Billy pense qu'un bon Super-héros l'est seulement quand il est mort. Mais cette saison, c'est vraiment celle où il mûrit. Il réalise que tout n'est pas noir ou blanc, qu'il y a certaines zones grises."

De fait, aussi incroyable que cela puisse paraître, Butcher va prendre du recul sur le monde et ne plus se contenter d'être un bourrin sadique, "Il en vient à comprendre qu'il peut y avoir des bénéfices grâce à la tolérance et il arrive à voir qu'il peut même s'allier à un super-héros pour obtenir ce qu'il veut". Et de cette évolution inattendue naîtront "de nouvelles relations assez belles et étranges". Difficile de ne pas être intrigué après ça...

Un étrange chien

Cependant, on vous rassure tout de suite, Butcher sera effectivement un peu plus mature, mais son évolution aura évidemment des limites. Jack Quaid - l'interprète de Hughie, l'a confié avec amusement, un nouveau personnage très (très) spécial fera son apparition à ses côtés : Terror, son chien. "Il est connu pour être particulièrement excité, obsédé sexuellement." A quel point ? Son mot pour attaquer c'est "érection" et il va se retrouver au centre d'une scène chelou où "il s'accouplera avec un cochon". Oui, ce n'est pas encore cette saison que le monde tournera rond dans The Boys.

La saison 2 de The Boys sera mise en ligne en septembre sur Amazon Prime Video.