The Boys saison 2 : SUPERWEAR, une collection de sous-vêtements aux super-pouvoirs

Et ils ont des super-pouvoirs...

"Chez Vought International, nous nous sommes fixés une mission : donner au monde la protection qu'il mérite. Mais nous le savons, nos super-héros ne peuvent pas être partout à la fois" a précisé Linda Derezy (Directrice marketing chez Vought International) dans le communiqué.

Car en plus d'être à l'effigie des super-héros de The Boys, dont une saison 3 est déjà en préparation, ces sous-vêtements ont été créés avec la technologie brevetée WaveStoppe de Lambs, dans un tissu qui contient du fil d'argent. En effet, ces sous-vêtements sont des SUPERWEAR, ils ont eux aussi des super-pouvoirs : ils sont anti-ondes, anti-radiations, anti-bactéries et évitent même l'augmentation de la chaleur... liée au binge-watching.

Quand vous matez des séries sur votre ordi, que vous soyez sur votre canapé ou votre lit, vous avez tendance à le poser sur vous. Et plus particulièrement sur vos parties intimes. C'est un problème, car le Wi-Fi, les ondes et les radiations de l'ordi peuvent être sources d'infertilité chez les femmes et chez les hommes. Ces sous-vêtements vous permettront donc de protéger vos parties intimes et de vous gardez fertiles pendant que vous regarder la saison 2 de The Boys. C'est en effet l'idée de cette collection : profiter de la puissance protectrice de votre super-héros préféré directement sur vos parties les plus intimes.

Étienne et Paul (ECD Herezie Group) ont ajouté : "Si les ordinateurs et les smartphones ont démultiplié les occasions de consommer des contenus, ils ne sont pas exempts de tout reproche. En effet, les ondes qu'ils transmettent ou encore la chaleur d'un ordinateur posé sur la couette pour la traditionnelle séance avant de dormir peuvent impacter notre fertilité. De ce constat, nous nous sommes inspirés du cynisme de la série The Boys et de la firme Vought (qui, spoiler alert, adore les bébés) pour créer, avec la start-up californienne Lambs, une campagne de productising hors du commun inspiré des super-heros. Avec les superwear, vous pouvez maintenant regarder vos séries, en toute sécurité".

A noter aussi que les bénéfices de cette collection seront reversés à la Fondation Fertilité Stérilité (rattachée à la Fondation de France) qui lutte contre l'infertilité.