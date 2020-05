The Boys, Carnival Row... Prime Video traduit en québécois ses titres de séries et c'est très drôle

Quand le Québec traduit les titres de séries

Afin de respecter la charte de la langue française qui définit les droits linguistiques de chaque citoyen au Québec et qui fait du français la langue officielle de cette province du Canada, les québécois passent généralement leur temps à traduire tous les titres de séries et de films étrangers. A titre d'exemple, parmi les oeuvres re-titrées les plus connues, on peut citer les sagas cinématographiques Fast & Furious et Bad Boys respectivement devenues Rapides et dangereux et Les mauvais garçons.

Une particularité qui amuse généralement le public mais qui, il est important de le rappeler, n'est pas spécifique au Québec. Au contraire, la France s'y connait également en re-titrage et n'est pas forcément plus douée dans ce domaine, en témoignent Two and a half men qui s'est transformée en Mon Oncle Charlie, How I Met Your Mother en Comment je l'ai rencontrée, One Tree Hill en Les Frères Scott ou The Good Doctor en... Good Doctor.

Prime Video s'amuse de cette mode

Quoi qu'il en soit, cette fascination pour le re-titrage a visiblement beaucoup inspiré Prime Video - la plateforme de streaming d'Amazon, qui s'est ainsi amusée à changer les titres de ses propres séries sur son compte Instagram. Au programme ? Vous pouvez le découvrir ci-dessous, ce sont Hunters, The Boys, The Expanse, Carnival Row, Modern Love et The Purge qui ont eu le droit à une petite réécriture. Attention, vous risquez de ne plus regarder les séries de la même façon après ça...