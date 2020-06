The Baker and the Beauty annulée : pourquoi c'est une mauvaise nouvelle pour la communauté latino

Depuis le décès de George Floyd, les mots "Black Lives Matter" sont sur toutes les lèvres. Plusieurs célébrités ont brisé le silence sur la fausse diversité de certaines séries comme Riverdale et prônent plus d'inclusion. Mais en terme de représentation, la communauté afro-américaine n'est pas la seule malmenée par les grands studios. La preuve avec une nouvelle polémique autour de l'annulation, après une saison, de la série The Baker and the Beauty.

The Baker and the Beauty mettait en avant des personnages latinos

Lancée en avril 2020 et adaptée d'une série israélienne, The Baker and the Beauty raconte l'histoire de Daniel Garcia (Victor Rasuk), qui travaille avec ses parents dans une pâtisserie, et qui va rencontrer Noa Hamilton (Nathalie Kelley), une mannequin célèbre. En plus d'être une histoire d'amour, la série était centrée sur la famille Garcia, originaire de Cuba, et incluait même plusieurs personnages LGBTQ puisque la cadette, Natalie (Belissa Escobedo), dévoilait son homosexualité à sa famille. Problème, après neuf épisodes, la chaîne ABC a décidé d'annuler la série qui n'aura donc pas de saison 2.

Les stars se mobilisent

Une décision qui passe mal auprès des acteurs et notamment de Nathalie Kelley. L'ex-star de Dynastie a publié une lettre ouverte pour dénoncer cette décision. "Pendant des années, les histoires sur les latinos étaient limitées aux cartels, aux domestiques ou à la 'latina piquante' qui est un objet sexuel. Je remercie ABC de nous avoir permis de raconter l'histoire d'une famille cubano-américaine aimante, saine et hilarante à la télé. J'encense le fait qu'ils ont permis à l'intrigue LGBTQ de la plus jeune fille, Natalie, d'être centrale dans la série. Je les remercie de m'avoir castée, un femme Indigène, en tant qu'actrice principale. Noa ne devait pas être une femme de couleur mais ils m'ont choisie. Je ne pourrais pas être plus fière de la série que nous avons créé" a d'abord écrit l'actrice qui dénonce ensuite : "Ces histoires créent de l'empathie et ce dont nous avons besoin encore plus à cet instant, c'est de l'unité, de l'empathie, de la compassion. C'est pour cela qu'il est triste de les voir ne pas soutenir notre série adorée".

En plus du casting de The Baker and the Beauty, plusieurs célébrités ont défendu la série sur les réseaux sociaux. Parmi elles, Eva Longoria. "Je suis sûre que vous savez que ABC a annulé The Baker and the Beauty une autre série avec un casting presque entièrement latino. C'est une mauvaise nouvelle pour la communauté latino ! (...) Où êtes vous ? Montrez vous, hurlez. La représentation compte à la télévision" a écrit l'ex-actrice de Desperate Housewives, soulignant le fait que la série était "l'une des seules séries latinos" sur les networks. Elle n'est d'ailleurs pas la seule à soutenir la série puisque Zoe Saldana, Gabrielle Union ou encore la créatrice de One Day at a Time, Gloria Calderon Kellet, ont dénoncé ce choix.