Teen Wolf, le film : Allison vraiment de retour d'entre les morts ? L'actrice tease son come back (et on a la date de sortie !)

Il y a un an, c'était la grande annonce : quatre ans après la fin de la série, l'équipe annonçait une suite de Teen Wolf en film. Et il y a quelques surprises au casting. Si certains sont absents comme Dylan O'Brien qui a refusé de reprendre son rôle de Stiles Stilinski ou Arden Cho qui a dit non à un retour pour une question de salaire, on aura droit à un retour surprise. Alors qu'Allison Argent est morte à la fin de la saison 3, Crystal Reed va reprendre son rôle. Un come back mystérieux pour le moment.

La date de sortie du film Teen Wolf annoncée

L'attente est presque terminée ! Ce week-end, lors du Comic Con de New York, l'équipe de Teen Wolf a annoncé la date de sortie du film tant attendu. Rendez-vous l'année prochaine : il sera disponible le 26 janvier 2023 sur la plateforme Paramount+. Aucune date ou diffuseur n'est annoncé pour la France pour le moment mais on imagine que ça ne devrait pas tarder ! En plus de la date de sortie du film, l'équipe a aussi dévoilé la date de sortie du spin-off avec Sarah Michelle Gellar : Wolf Pack sera disponible également le 26 janvier sur la plateforme. En plus de cette grande annonce, Paramount+ a dévoilé un nouvel extrait du film Teen Wolf (à voir dans notre diaporama) et on y retrouve Derek (Tyler Hoechlin) et Allison (Crystal Reed).

Crystal Reed tease la raison du retour d'Allison

Et justement, beaucoup de fans se posent des questions sur Allison, qui est quand même censée être morte depuis de nombreuses années. Alors, Allison sera-t-elle vivante ? Pas si vite... Interrogée à ce sujet, Crystal Reed n'a pas dévoilé la réponse mais teasé quelques infos sur son personnage. "On ne sait pas si elle est en vie. On n'est pas censé vous dire si elle est en vie ou non. Elle est de retour mais est-elle vivante ?" a déclaré l'actrice.

Des propos qui sèment le doute sur ce grand retour. S'agit-il vraiment d'Allison sur les images ou bien d'un possible double ? A-t-elle été ressuscitée ou bien est-elle possédée ? Il faudra attendre pour le savoir avec certitude. En tout cas, Crystal Reed a avoué avoir pleuré quand le créateur de Teen Wolf, Jeff Davis, l'a contactée pour jouer dans le film. "Je ne savais pas à quoi m'attendre et j'étais très nerveuse. Ça fait tellement longtemps. Il m'a raconté ce qui allait arriver dans le film, m'a parlé des fans et de sa vision (...) C'était vraiment génial et je suis très heureuse d'être revenue" a confié l'actrice à Entertainment Weekly.