Taxi 4 : pourquoi Marion Cotillard est-elle absente ?

La raison de l'absence de Marion Cotillard dans Taxi 4

Avant de devenir la compagne de Guillaume Canet et l'une des plus grandes actrices françaises, Marion Cotillard a démarré sa carrière dans la saga Taxi et a très vite su qu'elle voudrait aller encore plus loin. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, elle a décidé de ne pas revenir dans Taxi 4, aux côtés de Frédéric Diefenthal (Emilien) et Samy Naceri (Daniel) qui veut jouer dans Taxi 6... enfin pas tout à fait.

En réalité, l'actrice a décroché le rôle qui allait changer à jamais sa vie et lui offrir l'Oscar de la meilleure actrice : celui d'Edith Piaf dans le film La Môme. Marion Cotillard a donc eu raison d'accepter et de se lancer ce défi, elle n'en serait peut-être pas là aujourd'hui sans ça : elle a ensuite enchaîné avec Inception, Les Petits Mouchoirs, Minuit à Paris ou encore Assassin's Creed. Ce n'est sûrement pas sa mort dans Batman : The Dark Night Rises qui l'aurait propulsée sur le devant de la scène 😉

"C'était difficile pour moi à assumer"

Cette proposition est tombée au bon moment puisque Marion Cotillard ne désirait plus jouer dans la saga Taxi, dont on vous a dévoilé certains secrets : "Je n'en voulais plus. C'était difficile pour moi à assumer. J'avais déjà beaucoup. Mes copines comédiennes n'avaient pas forcément cette chance. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de rêver d'avoir la possibilité de jouer pour des réalisateurs qui me passionnent, d'avoir de très très grands rôles. J'avais l'envie débordante d'en faire plus", a-t-elle confié à France 24 en 2017.