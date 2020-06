T'as pécho ? Les losers de la drague débarquent cet été à la piscine et au cinéma

Avec la réouverture prochaine des salles de cinéma (le 22 juin), il est déjà l'heure de se préparer un petit planning des films à voir cet été. Et tandis que de nombreux blockbusters ont vu leur sortie être repoussée de plusieurs mois, il y a une comédie qui pourrait en profiter pour conquérir le public : T'as pécho ?

Apprendre à pécho, c'est tout un art

Attendu le 29 juillet, ce film signé Adeline Picault nous promet en effet une histoire aussi improbable que déjantée centrée sur des ados losers façon Les Beaux Gosses guidés par leurs questions existentielles sur la sexualité et le sexe opposé au point d'aller jusqu'à payer une fille, durant des cours de natation, afin d'obtenir les meilleurs conseils possibles pour draguer et conclure.

Un concept loin d'être novateur qui devrait malgré tout nous offrir une multitude de séquences mémorables. On peut le découvrir dans la bande-annonce, cette galerie de personnages tous plus spéciaux les uns que les autres nous laissent espérer des réactions et comportements totalement débridés, porté par un humour faussement transgressif mais particulièrement efficace.

Et oui, on est déjà fan du rire d'un des héros, encore plus ridicule que celui de Denver dans La Casa de Papel...