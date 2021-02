Superman & Lois saison 1 : Batman bientôt au casting ? Tyler Hoechlin se confie

La diffusion de la saison 1 de Superman & Lois n'a pas encore débuté sur la CW aux USA (rendez-vous le 23 février), mais les acteurs de la nouvelle série du Arrowverse voient déjà les choses en grands pour son avenir. A l'occasion d'une vidéo promo organisée par la chaîne, Tyler Hoechlin (Clark Kent), Jordan Elsass (Jonathan Kent) et Alexander Garfin (Jordan Kent) ont révélé leurs idées de crossovers à mettre absolument en place dans le futur.

Batman dans Superman & Lois ?

Au programme ? Sans surprise, ils ne rêvent que d'une chose : la rencontre ultime pour tous les fans de DC. Ainsi, les interprètes des deux ados ont confié, "Vous pourriez prendre Batman" et "Je veux voir Batman", tandis que Tyler Hoechlin a déclaré, "J'adorerais voir Batman et Superman ensemble".

Et visiblement, l'univers du Chevalier Noir semble nettement plus exciter ce dernier que celui de L'Homme d'Acier. La raison ? Plutôt que d'espérer les apparitions de Luthor & cie, il a confessé souhaiter croiser la route de certains méchants cultes de Gotham City, "J'aimerais bien un peu de Double-Face ou même voir le Joker en action !"

Malheureusement, quand on sait que l'univers de Batman est déjà exploité en série dans Titans (HBO Max) et le sera prochainement dans Gotham Central (HBO Max), on a du mal à voir Warner Bros laisser carte blanche à la CW à ce sujet.

Deux super-héroïnes aux côtés de Lois ?

A noter que Elizabeth Tulloch (Lois Lane) est de son côté la plus rationnelle de tout le casting vis-à-vis des possibles crossovers à venir dans Superman & Lois. L'actrice l'a effectivement confié, ce qu'elle espère avant tout ce sont des rencontres simples, réalisables et badass, "Avec de la chance, Lois pourrait avoir des scènes avec Batwoman. Et j'ai évidemment grand espoir de voir Melissa Benoist [Supergirl] passer dans notre série".

Pour cela, les créateurs devront en revanche faire très vite afin de satisfaire l'actrice. Et pour cause, la future saison 6 de Supergirl sera la dernière...