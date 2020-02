Supergirl saison 5 : Mon-El (Chris Wood) et d'autres personnages de retour pour le 100ème épisode

Après Arrow et The Flash, c'est au tour de Supergirl - autre série du Arrowverse, d'entrer dans le club des centenaires. Le 23 février prochain sur la CW aux USA, la série célébrera en effet son 100ème épisode. Un événement toujours très important dans l'histoire d'une série, qui permettra ici aux fans d'avoir le droit à de nombreuses surprises.

Chris Wood de retour

La première ? Vous pouvez le découvrir ci-dessous, on assistera au grand retour de Chris Wood dans la peau de Mon-El. Il faudra attendre la diffusion de l'épisode pour en savoir plus à ce sujet, mais on peut déjà noter que le héros aura un nouveau look et que ses retrouvailles avec Kara (et la team) seront sérieuses/intenses. Néanmoins, ne vous attendez pas au début d'une nouvelle histoire, le rôle de Chris Wood n'est pour l'instant annoncé que comme un guest-star.

D'autres personnages au programme

Par ailleurs, le comédien ne sera pas le seul acteur à effectuer son grand retour. Durant ce 100ème épisode, Odette Annable reprendra également son rôle de Samantha Arias (Reign) et Sam Witwer celui de Ben Lockwood (Agent Liberty). Enfin, l'énigmatique Mr. Mxyzptlk reviendra à son tour à l'écran, mais sous une forme différente. Exit le corps de Peter Gadiot, il sera désormais incarné par Thomas Lennon.

Un épisode spécial

Pour l'anecdote, cet épisode jouera avec la mythologie et l'histoire de la série. Au programme ? D'après le synopsis, le retour de Mr Mxyzptlk offrira tout simplement à Kara un terrible dilemme : "Et si elle pouvait remonter dans le temps afin de dire son secret à Lena avant que Lex ne le fasse ? Les choses tourneraient-elles différemment ? En repensant à des moments clés de la série, Kara doit décider si elle est prête à changer l'histoire pour redevenir amie avec Lena".

