Super Bowl 2021 : Timothée Chalamet, The Weeknd, Cardi B, Mila Kunis... Le top 10 des pubs

Michael B. Jordan pour Amazon

Et si Alexa, l'assistant personnel d'Amazon, était un homme ? Et s'il devait prendre forme humaine, qui choisiriez-vous ? Peut-être Michael B. Jordan, pourquoi pas ? Après tout, l'interprète d'Erik Killmonger dans Black Panther et d'Adonis Creed dans la saga éponyme a été élu "l'homme le plus sexy de 2020". Alors tant qu'à faire, on ne va pas se priver ! Et même si Michael B. Jordan a trouvé l'amour, on peut se rincer l'oeil dans cette pub ultra hot.