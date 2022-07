Stranger Thing saison 4 : Joe Keery (Steve) et Maya Hawke (Robin) dévoilent les coulisses d'une scène culte ! "Je me sentais stupide"

La saison 4 de Stranger Thing connait un succès retentissant sur Netflix et a même cassé la plateforme de streaming ! Et on peut dire que les créateurs ont surpris les fans ! Dans la partie 2, deux personnages ont été tués : le Dr Brenner / Papa (Matthew Modine) et Eddie Munson (Joseph Quinn). Même si Eleven (Millie Bobby Brown) l'a sauvée, on peut aussi sûrement compter Max (Sadie Sink), qui semblait en très mauvaise posture à la fin de la saison, dont nous vous avons résumé le final.

"Je secouais mes jambes de façon ridicule !"

Certaines scènes de cette avant-dernière saison ont été visiblement plus compliquées que d'autres à tourner pour les acteurs. C'est ce que révèlent Joe Keery et Maya Hawke, les interprètes respectifs de Steve et de Robin, dans une interview accordée à Netflix.

En effet, ils ont raconté les coulisses du tournage de leur scène d'affrontement face à Vecna dans la maison d'Henry et de Victor Creel. L'actrice révèle qu'elle a eu énormément de mal à jouer le moment du tremblement de terre. "Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre comment jouer cette scène. Je me sentais stupide, j'étais si mauvaise car je n'ai jamais vécu de tremblement de terre. Au début, je secouais mes jambes de façon ridicule !" explique celle dont le frère joue aussi dans la série.

Des racines pas si effrayantes