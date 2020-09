Squeezie : "Il n'y aura pas moins de vidéos, et cet album, il faut le voir comme un bonus"

Ce vendredi 25 septembre 2020 était une date très attendue par les fans de Wejdene, puisqu'elle sort "16", son premier album, mais aussi par ceux de Squeezie. Non, cela n'a rien à voir avec la sortie d'une nouvelle vidéo Youtube, mais plutôt celle d'un album. Début juillet, le youtubeur aux 15 millions d'abonnés annonçait en effet la sortie de son premier album et donnait un premier aperçu avec Guépard, en feat avec Nemir. Le jour J est arrivé : alors que son premier album "Oxyz" sort ce vendredi, le pote de Cyprien s'est confié dans une interview accordée à 20 minutes.

Squeezie dévoile "Oxyz", son premier album

Il confie avoir eu envie de sortir cet album suite à la sortie de son titre "Bye bye" avec Joyca en juin 2019 : "On a travaillé avec Kezah, un gars qui bossait vraiment dans le milieu de la musique plus que sur YouTube, il m'a ouvert les portes du vrai monde de la musique, avec les gens qui font ça à plein temps. Je me suis dit que c'était incroyable de faire de la musique dans ces conditions-là avec des gens qui ont des choses à t'apprendre. Au début, on a commencé juste pour kiffer, et puis avec le temps, les semaines passaient, et je me suis dit que j'avais envie de faire un album."

Squeezie envisage-t-il d'arrêter Youtube pour la musique ?

Pas question en revanche d'arrêter Youtube pour se consacrer à la musique : "Il n'y aura pas moins de vidéos, et cet album, il faut le voir comme un bonus qui plaît à certains et pas du tout à d'autres. Le plus important, c'est que ça plaise à ceux qui me suivent depuis longtemps, qui aiment les vidéos et me connaissent. C'est à ceux-là que j'ai envie que l'album plaise. Ce sont les avis de ceux-là qui m'importent." Pour lui, être youtubeur reste sa priorité : "Je ne fais pas ça pour me détacher peu à peu de YouTube, je le fais en plus parce que ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, je me suis tout de suite dit que si ça devait pénaliser la chaîne YouTube, je ne le faisais pas. Je ferai toujours des lives, je suis youtubeur et je serai toujours youtubeur car j'ai besoin de ça. Je me suis construit autour de ça quand j'étais ado, c'est mon moteur."

Ses fans devraient être ravis : il a prévu une tournée, reportée à 2021 en raison du coronavirus. "Ça peut être soit en début d'année, soit juste avant l'été, on ne sait pas encore quand parce que la situation évolue trop vite. Je devais faire 24 dates dans toute la France dans des salles entre 1.000 et 2.000 places. Pour l'instant, on est en stand-by."