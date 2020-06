Split : une pétition lancée pour demander sa suppression du catalogue de Netflix

Une mauvaise représentation du TDI

Actuellement disponible sur Netflix, Split voit-il ses jours comptés sur la plateforme ? C'est en tout cas ce qu'espère le groupe Kairos Collaborative qui, selon son site Internet, a pour objectif de "travailler à faire de ce monde un endroit où la beauté, l'empathie et l'amour s'imprègnent au sein de chaque être humain". Le rapport avec le film de M. Night Shyamalan porté par James McAvoy et sorti en 2017 ? Celui-ci irait à l'encontre de leurs valeurs.

A l'occasion d'une pétition créée afin de réclamer sa suppression du catalogue de Netflix, Kairos Collaborative explique en effet, "Dans Split, un homme atteint d'un trouble dissociatif de l'identité est présenté comme un prédateur. Ce film représente de façon fausse ce trouble en exagérant sa rareté, en insinuant que ceux qui sont touchés par celui-ci sont capables de métamorphose physique complète et, plus important, remet en avant une invention créée par Hollywood (...) qui sous-entend que les gens avec le TDI sont plus à même d'être violents ou d'une certaine façon, blesser les autres."

Des conséquences critiques

Or, le groupe le rappelle, ce sont au contraire les personnes atteintes de ce trouble qui "risquent bien plus d'être victimisées que l'inverse". Ainsi, lassé de voir ce trouble être manipulé par Hollywood pour les bienfaits d'une histoire et inquiet des effets de tels films sur la communauté concernée, "les personnes touchées par le TDI ont peur de parler à leurs proches de ce que cause ce trouble en elles, à cause des stigmates apportées par Split dans la culture populaire", Kairos Collaborative souhaite désormais que des mesures importantes soient prises.

"On a besoin de décider où l'on doit dessiner la ligne à ne pas franchir dans le monde du divertissement" assurent les représentants, "la communauté du trouble dissociatif de l'identité et ses alliés demandent donc à Netflix de, soit supprimer le film de sa plateforme, soit ajouter un avertissement qui signifierait que ce film n'est pas représentatif du TDI".

Lancée il y a seulement 2 jours, la pétition a pour l'heure réunie près de 1300 signatures. Reste à savoir ce que Netflix et M. Night Shyamalan répondront face à cette plainte.