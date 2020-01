Split : 5 secrets sur le film avec James McAvoy

3. Combien de personnalités possède Kevin ?

Dans Split, Kevin change de personnalité et c'est flippant. Le film montre 8 différents "personnages" : Kevin, Patricia, Orwell, Barry, Hedwig, Dennis, La Bête et Jade. Mais en réalité, il en possède 24, comme Billy Milligan. Dans une interview donnée à PRBK pour la sortie du film, James McAvoy s'était exprimé sur ces personnalités qu'il voit comme des personnages différents. "C'était un vrai challenge. Ils ont tous été difficiles à interpréter. Cela m'a demandé beaucoup de travail en peu de temps. C'est sans aucun doute l'un des films les plus difficiles que j'ai pu faire" nous avait-il confié.

4. James McAvoy s'est blessé sur le tournage

James McAvoy a tout donné sur le tournage, et pas uniquement pour construire chacune des personnalités de Kevin. Pour les besoins d'une scène, l'acteur devait donner un coup de poing dans une porte. Une scène qui s'est mal terminée pour l'acteur puisqu'il s'est grièvement blessé. "Je devais frapper cette porte. C'était une porte en métal, mais il y avait un petit carré qui était en mousse et, bien sûr, je l'ai manqué et j'ai frappé le métal" a raconté l'acteur. Résultat ? Il a eu la main cassée et a dû terminer le tournage tout en étant blessé.