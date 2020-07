Splinter Cell de retour : Netflix prépare une série adaptée des jeux vidéo

Pendant que Sony et Microsoft tentent de convaincre les gamers d'économiser pour ensuite pouvoir se ruiner en achetant la Playstation 5 et la Xbox Series X, Netflix va prochainement tenter une approche différente afin de les convaincre de placer leur argent dans un abonnement. On vient de l'apprendre, après avoir adapté The Witcher, c'est la saga Splinter Cell qui aura le droit à sa propre série.

Splinter Cell va infiltrer Netflix

Cependant, contrairement à la fiction portée par Henry Cavill, il ne s'agira pas d'une adaptation en live-action mais d'une série animée. Une déception ? Pas forcément. Non seulement la plateforme semble plutôt confiante envers ce projet avec la commande de deux saisons pour un total de 16 épisodes, mais surtout, c'est Derek Kolstad qui s'occupera de l'écriture et de la production. Qui donc ? Il s'agit tout simplement du scénariste derrière la franchise cinématographique John Wick, ce qui est plutôt rassurant quand on connait son travail.

Malheureusement, si ce projet est prometteur sur le papier, il faudra faire preuve de patience avant d'en découvrir le résultat. Ubisoft et Netflix n'ont en effet pas souhaité dévoiler davantage d'informations à ce sujet et il est donc impossible, à l'heure actuelle, de savoir si Sam Fisher sera réellement le héros de cette série, à quel moment de l'histoire de la franchise vidéo-ludique l'intrigue se déroulera et à quelle date cette série débarquera sur le site de streaming.

En attendant, on va se refaire les 7 jeux ! Quoi de mieux pour profiter de l'été ?