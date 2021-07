Spirale - l'Héritage de Saw : de l'horreur pure et des pièges plus sadiques que jamais au programme

Le renouveau de Saw

Travaillant dans l'ombre de son père (Samuel L. Jackson), une légende locale de la police, le lieutenant Ezekiel "Zeke" Banks (Chris Rock) et son nouveau partenaire (Max Minghella) enquêtent sur une série de meurtres macabres dont le mode opératoire rappelle étrangement celui d'un tueur en série qui sévissait jadis dans la ville. Pris au piège sans le savoir, Zeke se retrouve au centre d'un stratagème terrifiant dont le tueur tire les ficelles.

Spirale : l'héritage de Saw, présenté comme un spin-off de la saga, promet d'être intense, cradingue et poisseux avec les incontournables pièges et des réminiscences de Seven.

Au départ, le réalisateur Darren Lyn Boussman et son équipe voulaient concevoir les pièges à partir d'engins qu'ils auraient construits dans un garage avec des objets de récupération. Le producteur Daniel J Heffner explique : "Mais ils sont devenus de plus en plus sophistiqués parce que nos spectateurs voulaient qu'ils gagnent en envergure et en complexité. Quand on a commencé à réfléchir aux pièges de Spirale, on a délibérément décidé de revenir aux fondamentaux et d'imaginer des dispositifs que quelqu'un pourrait construire à partir d'objets susceptibles de traîner dans un atelier."

Jigsaw a la peau dure et Saw aussi. Les amateurs de sensations fortes seront servis.

Spirale : l'héritage de Saw au cinéma dès le 21 juillet.