Sony Xperia 1 II et Sony Xperia 10 II : zoom sur les 2 nouveaux smartphones de Sony

Sony Xperia 1 II et Sony Xperia 10 II : zoom sur les deux nouveaux smartphones de Sony

Sony a dévoilé sa conférence de presse ce lundi 24 février 2020, en direct sur YouTube. La marque y a dévoilé deux nouveaux smartphones : le Sony Xperia 1 II (la version haut de gamme) et le Sony Xperia 10 II (la version milieu de gamme). Le premier mise beaucoup sur la 5G et le deuxième sur son étanchéité. Les deux téléphones portables promettent aussi des photos et des vidéos stylées ainsi qu'une immersion quasi totale.

Sony Xperia 1 II : le 1er smartphone premium 5G de Sony

Son gros plus ? Une connectivité 5G nouvelle génération. Comment ? Grâce à la plateforme mobile 5G Qualcomm Snapdragon 865. Ainsi, le Sony Xperia 1 II possède une vitesse et des performances optimales. Sans oublier sa batterie 4 000 mAh haute capacité avec chargement sans fil, histoire de ne pas tomber en rade.

Les cinéphiles seront ravis avec l'application Cinematography Pro "powered by CineAlta" qui vous permet de jouer au cinéaste ! Vous pourrez y changer les vitesses d'enregistrement et faire des réglages manuels personnalisés afin de créer votre propre film. L'autre avantage de ce téléphone portable, c'est aussi son écran 21:9 CinemaWide 4K HDR OLED de 6,5 pouces. Une façon de rendre l'expérience visuelle encore plus immersive, aussi bien lorsque vous materez une série sur Netflix, comme la saison 4 de Stranger Things, que lorsque vous jouerez à un jeu vidéo en ligne. En bonus, le son Dolby Atmos permet d'accroître l'immersion.

Et enfin, comme le smartphone est devenu le nouvel appareil photo pour les Instagrammeurs, influenceurs et le commun des mortels, on soulignera aussi les capteurs photos du Sony Xperia 1 II. En effet, il est "le seul au monde à pouvoir capturer l'instant idéal avec une prise de vue à grande vitesse" a précisé la marque.

Sony Xperia 10 II : le smartphone milieu de gamme résistant à l'eau L'autre smartphone qui a été annoncé par la firme, c'est le Sony Xperia 10 II, le milieu de gamme. Là aussi, la date de sortie exacte n'a pas encore été révélée mais il sera disponible au même moment, au printemps 2020. Lui aussi sera sous Android 10. Son prix ? 369 €. Et vous pourrez également le shopper en 2 couleurs : le noir et le blanc.

Son gros plus ? Il est résistant à l'eau et à la poussière. Ce qui est bien pratique pour vos vacances aux Caraïbes, dans le désert marocain... ou même sur les plages de Normandie. Malgré son design fin et léger (151 gramme), il est aussi sensé être fort grâce au verre Corning Gorilla Glass 6. En clair, même si vous le faites tomber, il ne devrait pas se briser en mille morceaux.

Lui aussi vous promet une expérience visuelle immersive avec là encore un écran 21:9. Sauf que celui-ci est Wide OLED de 6 pouces (soit 0,5 pouces de moins que son modèle haut de gamme). Son autre avantage, c'est également son nouvel appareil photo à triple objectif. En particulier sa gestion des couleurs améliorée qui vous fera faire des photos aux tonalités extraordinaires et un nouveau mode Nuit idéal pour prendre des clichés lors de vos soirées en date aux chandelles ou en boîte de nuit.