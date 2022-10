SONDAGE Harry Potter : quel couple bat tous les autres ? Les fans de Harry et Hermione, à vous de jouer !

Ce mardi 25 octobre 2022, à partir de 21h10, Harry Potter à l'école des sorciers est diffusé sur TF1. Il s'agit du tout premier film de la saga, basé sur les livres de J.K. Rowling. Il était sorti en France en 2001 au cinéma. Pour les rares personnes qui ne connaitraient pas l'histoire du célèbre sorcier, voilà le pitch du premier volet : Harry Potter (Daniel Radcliffe) est élevé par son oncle Vernon (Richard Griffiths) et sa tante Pétunia (Fiona Shaw). Et clairement, ils n'aiment pas leur neveu. Ils le font dormir dans le placard sous l'escalier, et il est aussi maltraité par son cousin Dudley (Harry Melling). Mais à l'approche de l'anniversaire de ses 11 ans, Harry Potter va découvrir l'école de Poudlard, les pouvoirs magiques et aussi se faire des amis, Hermione Granger (Emma Watson) et Ron Weasley (Rupert Grint) en tête, qui vont devenir sa famille.

A l'occasion de la diffusion de Harry Potter à l'école des sorciers, PRBK a préparé un sondage : quel couple tu shippes le plus dans la saga ? Harry et Hermione, Hermione et Ron, Harry et Ginny, Hermione et Drago, Voldemort et Dolores Ombrage, Dumbledore et Rogue, Luna et Neville, Drago et Harry ?