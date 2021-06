Smallville bientôt de retour : Tom Welling et Michael Rosenbaum préparent une suite

Smallville de retour ?

10 ans après la diffusion de son dernier épisode, Smallville pourrait bientôt faire son retour sur nos écrans. Ce n'est pas une blague, c'est ce que vient d'annoncer Tom Welling sur son compte Cameo. Alors que la comédien a récemment retrouvé son rôle de Clark Kent lors d'un passage dans le Arrowverse, ses retrouvailles avec ce personnage semblent l'avoir fortement inspiré.

"Michael Rosenbaum [L'interprète de Lex Luthor] et moi travaillons actuellement sur une série animée afin de ramener à la vie ces personnages" a-t-il ainsi révélé, avant d'ajouter, "Et on va tenter de faire revenir le plus d'acteurs de la série d'origine possible".