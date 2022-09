Simon Castaldi (Le reste du monde) et Adixia : un bébé en route et un mariage ? "On a des projets"

Simon Castaldi retrouve le bonheur avec Adixia

Malgré son énorme faux pas durant l'émission Le reste du monde, romance à Ibiza qui l'a vu flirter avec Virginie Conte, Simon Castaldi a su convaincre Adixia, pourtant en colère et choquée d'un tel comportement, de lui laisser une seconde chance. Une situation qui fait bien évidemment le bonheur du candidat de télé-réalité, qui profite désormais de chaque instant à ses côtés.

"Ça va beaucoup mieux et on se fait plaisir ! On revient de vacances avec son père", a-t-il notamment confié auprès de Télé Star. Puis, celui qui s'apprête à se faire soigner par des professionnels afin de guérir son comportement toxique l'a confessé, il n'est plus question pour lui de jouer avec le feu.

Un bébé et un mariage pour le couple ?

Aussi, après avoir confessé, "Je suis très amoureux", Simon Castaldi a ajouté, "J'ai enfin compris que je ne voulais plus faire le con. La réussite d'un homme se base sur la femme qui se trouve à ses côtés." C'est beau la maturité ! Et visiblement, ce nouveau bonheur lui donne des ailes et le motive déjà à voir toujours plus loin.

"On a des projets, a-t-il assuré avec fierté. Pas de bébé - mais un mariage d'ici deux ou trois ans pourquoi pas." Toutefois, on vous rassure, si le jeune homme ne se sent donc pas encore prêt à être père, il ne ferme clairement pas la porte à ça, "J'ai mon frère Julien en exemple qui est papa à 25 ans. Pour moi c'est ça la vraie vie. Je fais tout pour être le meilleur homme possible."

Reste à savoir ce que pense Adixia de tout ça...