Simon Castaldi (Le Reste du monde) au plus mal après avoir trompé Adixia : comment le karma l'a rattrapé

Profiter d'une émission de télé-réalité pour tromper son copain ou sa copine, ça n'a rien d'exceptionnel. A une époque, TF1 en avait même fait un concept d'émission avec L'île de la tentation. En revanche, la réaction de Simon Castaldi face à son acte de trahison diffusé cet été sur W9 se révèle particulièrement originale et (si on est sadique) un poil amusante.

Simon Castaldi sous perfusion après avoir trompé Adixia

On a pu le découvrir à l'écran, le jeune homme a en effet profité du tournage du programme Le Reste du monde : romance à Ibiza pour s'autoriser une petite aventure avec Virginie. Problème ? Il était en couple avec Adixia, absente du casting, au moment des faits. Or, quand celle-ci a été mise au courant de ses agissements et qu'elle a débarqué sur le plateau pour lui réclamer des comptes, Simon Castaldi n'a tellement pas assumé cette confrontation qu'il a terminé... dans les vapes.

Comment ? Pourquoi ? Il l'a révélé lors d'une story postée sur Instagram, il a tout simplement été victime d'un choc thermique déclenché par ses propres gouttes de sueur gelées. "Même si on pense que c'est faux, j'ai fait une vraie crise de spasmophilie pendant le tournage, a-t-il lâché alors qu'il était interrogé sur son état après ce face-à-face. J'étais vraiment très très mal. J'étais sous perfusion le soir-même parce que je manquais d'eau, j'étais pas bien et mon corps a lâché, clairement." On ne sait pas si ça a permis de calmer la colère d'Adixia sur le moment, mais il affirme qu'il a souffert comme jamais, "J'avais des crampes de la tête aux pieds".

"Je ne suis pas fier"

Une révélation plutôt drôle, qui fait écho à ses précédents propos. Au début du mois d'août, Simon "le fragile" Castaldi - qui se serait finalement remis en couple avec Adixia depuis cette mésaventure, avait déjà admis qu'il avait énormément souffert à l'époque. "Je pense que ce sont les moments les plus durs qui arrivent pour moi à la télévision, depuis que j'ai commencé ma carrière", avait-il révélé, avant d'ajouter plus loin, "Je ne suis pas fier. (...) Ma réaction [devant l'arrivée d'Adixia] c'était un choc thermique".

Qui a dit que le karma n'existait pas ?