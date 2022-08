Adixia et Simon Castaldi de nouveau en couple ? "La télé-réalité, c'est du fake", les internautes énervés face à une nouvelle preuve

L'arrivée tant attendue d'Adixia dans Le Reste du Monde, romance à Ibiza a enfin eu lieu. La starlette a pété un câble lorsqu'elle a appris que Simon Castaldi l'avait trompée avec Virginie. Elle a même promis qu'elle ne lui pardonnerait jamais et que c'était définitivement terminé entre eux. Mais, dans la bande-annonce que nous vous avons décrypté, on voit rapidement les deux ex s'embrasser et on peut donc facilement imaginer un retour de flamme.

Récemment, Solife Gossip a même affirmé qu'ils étaient bien toujours ensemble et a partagé plusieurs preuves. "Pour ceux qui me posent la question : oui, Simon et Adixia se sont bien remis en couple après le RDM", affirme la blogueuse. S'ils ne s'affichent pas sur les réseaux, on peut facilement s'apercevoir qu'ils sont régulièrement dans les mêmes endroits.

Une nouvelle preuve accablante

Ce dimanche 14 août, Christopher, qui a fait son grand retour dans la télé-réalité en participant aux Apprentis aventuriers 5, a posté une photo sur Instagram qui a suscité de nombreuses réactions. En effet, sur le cliché pris lors d'un événement organisé par Nikola Lozina, on peut voir Simon et Adixia l'un à côté de l'autre et très souriants.