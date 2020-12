Shia LaBeouf accusé de violences par FKA Twigs : il a "honte" d'avoir été "abusif" et s'excuse

Shia LaBeouf violent avec FKA Twigs ? Son ex raconte ce qu'elle aurait subi

Comme l'a révélé le New York Times ce vendredi 11 décembre 2020, FKA Twigs a porté plainte contre son ex petit ami Shia LaBeouf pour violences conjugales. Des violences qui auraient été à la fois physiques et psychologiques. Dans sa plainte, la chanteuse a accusé son ancien compagnon de "coups et blessures sexuels, agressions et détresse émotionnelle".

L'artiste qui a aussi été en couple avec Robert Pattinson a révélé que Shia Labeouf lui aurait imposé plusieurs règles quand ils sortaient ensemble. FKA Twigs avait interdiction "de parler et de regarder les serveurs masculins", devait "baisser les yeux" devant les hommes et elle avait un nombre de fois où elle devait l'embrasser et le toucher tous les jours. L'acteur aurait aussi isolé son ex de son entourage en l'invitant à vivre à Los Angeles aux Etats-Unis, quittant ainsi ses proches qui étaient à Londres, au Royaume-Uni. "Vivre avec lui était devenu effrayant" a-t-elle expliqué, assurant qu'il l'aurait battue et agressée sexuellement pendent leur relation.

FKA Twigs trouvait que c'était "difficile et dangereux" de se séparer de Shia Labeouf, qui l'aurait empêchée à plusieurs reprises de partir. Elle a donc reçu "l'aide d'un thérapeute" avec qui "elle a commencé à élaborer une stratégie de sortie". "Ce que j'ai vécu avec Shia est la pire chose que j'ai jamais vécue de toute ma vie" a-t-elle déclaré, "Je ne pense pas que les gens penseraient que cela m'arriverait un jour. Mais je pense que c'est ça le problème. Cela peut arriver à tout le monde" donc "j'aimerais pouvoir sensibiliser les gens aux tactiques que les abuseurs utilisent pour vous contrôler".

"J'ai honte de cette histoire et je suis désolé"

Celui qui était en couple avec Megan Fox à l'époque de Transformers a envoyé un mail au New York Times pour reconnaître ses torts et s'excuser. "Je ne suis pas en mesure de dire à qui que ce soit comment mon comportement les a fait se sentir" a-t-il écrit, "Je n'ai pas d'excuses pour mon alcoolisme ou mon agressivité, seulement des rationalisations. J'ai été violent et abusif envers moi-même et envers tous ceux qui m'entourent pendant des années. J'ai l'habitude de blesser les personnes qui me sont les plus proches". "J'ai honte de cette histoire et je suis désolé pour ceux que j'ai blessés. Il n'y a rien d'autre que je puisse vraiment dire" a-t-il confié.

Shia LaBeouf a cependant indiqué que "beaucoup de ces allégations ne sont pas vraies", sans préciser lesquelles. Il a aussi tenu à souligner qu'il suit une thérapie et qu'il est "un membre sobre d'un programme en 12 étapes". "Je ne suis pas guéri de mon SSPT et de mon alcoolisme" a-t-il dit, "mais je m'engage à faire ce qu'il faut pour me rétablir, et je serai à jamais désolé pour les personnes que j'ai pu blesser en cours de route".