Sherlock Holmes 3 : après le film, Robert Downey Jr veut des spin-off sous forme de séries

Robert Downey Jr a peut-être quitté son rôle d'Iron Man / Tony Stark, mais le comédien a toujours autant d'ambition. Et visiblement, son expérience au sein du MCU lui a donné quelques idées. Invité en compagnie de Susan Downey Jr (sa femme, également productrice) au Fast Company's Innovation Festival cette semaine, il a en effet révélé avoir pour objectif de donner vie à son propre "mystery-verse".

Robert Downey Jr voit plus loin avec Sherlock Holmes

De quoi s'agit-il ? Alors qu'il retrouvera (enfin) son personnage de Sherlock Holmes dans quelques mois, rôle qu'il a déjà tenu dans les films Sherlock Holmes (2009) et Jeu d'ombres (2011), l'acteur souhaite désormais profiter de ce futur épisode pour étendre cet univers autour d'autres personnages, à l'instar de ce qu'a récemment pu faire Netflix avec le film Enola Holmes porté par Millie Bobby Brown.

"A ce jour, on a vraiment le sentiment qu'il n'y a aucun mystery-verse de créé nul part, et Arthur Conan Doyle [le créateur de Sherlock Holmes] est clairement la voix à suivre à ce niveau-là" a rappelé la star. "A mon sens, quel serait l'intérêt de faire un troisième film si on n'en profitait pas pour créer des spin-off diversifiés, à différentes époques, centrés sur d'autres éléments ?"

Un univers développé en spin-off ?

En gros, à l'image de ce que fait Marvel avec son MCU (les personnages et univers présentés au cinéma ont désormais le droit à des séries dérivées sur Disney+), Robert Downey Jr et sa femme aimeraient développer un monde autour de Sherlock.

"On pense qu'il y a une réelle opportunité de créer plus de choses encore" a confessé Susan Downey Jr. "Développer des spin-off autour de personnages issus du troisième film, afin de mettre en scène ces histoires à travers un paysage télévisuel". Et d'après le couple, c'est en collaboration avec WarnerMedia qui a récemment lancé la plateforme de streaming HBO Max que ce projet pourrait voir le jour.

Alors attention, rien n'est encore signé, mais il est difficile de ne pas être hypé. Entre Irène Adler, l'inspecteur Lestrade ou encore Mycroft et Moriarty, la saga cinématographique Sherlock Holmes regorge de personnages intéressants à développer. Et ça, c'est sans compter les petits nouveaux qui pourraient débarquer dans le nouveau film. Enfin des bonnes nouvelles dans cette année 2020 à oublier.