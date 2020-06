Shaman King de retour : un nouvel anime en préparation adapté du manga culte

"Il y a des news qui rendent le smile" comme dirait l'autre. Cela vient d'être annoncé dans la nuit de jeudi 11 à vendredi 12 juin, Shaman King - l'oeuvre culte de Hiroyuki Takei (1998 - 2004) s'apprête à connaître les joies d'une nouvelle adaptation en anime. Ainsi, afin de fêter les 20 ans de la première série d'animation, concoctée à l'époque par le studio XEBEC sous la supervision de Seiji Mizushima, l'éditeur Kôdansha va rebooter cette histoire en se consacrant sur les 35 premiers volumes (depuis 2012, de nouvelles intrigues sont régulièrement imaginées).

Un reboot très intrigant

Peu de détails sont actuellement connus sur ce futur anime, mais celui-ci - attendu pour avril 2021 au Japon, devrait faire le bonheur de tous les nostalgiques. Dans le premier teaser vidéo dévoilé, on peut effectivement y entendre la chanson Over Soul de Megumi Hayashibara qui était, en 2001, la musique du tout premier générique. De plus, 20 ans après la première version et au regard de la popularité toujours grandissante des anime, il y a fort à parier que cette série, en France, ne sera cette fois-ci pas censurée, à l'inverse de la version de 2001 qui avait notamment vu des dialogues et des images être modifiés.

Une question demeure désormais : si cet animé se concentre exclusivement sur l'adaptation du manga original, cela signifie-t-il que nous n'aurons pas le droit à une vraie fin ? Pour rappel, quand l'histoire s'était arrêtée en 2004, il ne s'agissait pas d'une décision créative de Hiroyuki Takei, mais une volonté de Shônen Jump qui constatait un désamour du public envers elle. De fait, il avait fallu attendre 2009 pour que le mangaka propose enfin quelques pages supplémentaires pour conclure son histoire. Seront-elles prises en compte ? A suivre...

Pour l'anecdote, Hiroyuki Takei n'a pas toujours été emballé par un tel projet de reboot. En 2017, il déclarait notamment : "Pour vous dire la vérité, il y a eu une offre pour un remake de l'animé, capable d'atteindre un grand niveau de réalisme. Mais comme ils n'étaient pas capables d'utiliser les mêmes doubleurs et la même musique que le premier anime, j'ai refusé la proposition. J'espère qu'il y aura une autre chance..."

Shaman King, c'est quoi ?

Yoh n'est pas un jeune garçon comme les autres, il est capable de voir et fusionner avec les fantômes. Cela fait de lui un shaman. Son objectif dans la vie est simple, il compte devenir Shaman King afin d'obtenir le plus de compétences et la connaissance universelle. Problème, il est parfois du genre fainéant, peu attiré à l'idée de s'entraîner, alors même que d'autres shamans - qui possèdent le même rêve que lui, sont prêts à tout pour triompher lors du célèbre Shaman Fight et ainsi se voir offrir la possibilité d'une fusion avec le Great Spirit. Heureusement, il peut compter sur l'aide de Anna, sa petite-amie, et de Manta, son acolyte, pour ne pas se laisser dépasser par les événements.