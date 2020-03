Naruto, One Piece, Hunter x Hunter... quel est le meilleur personnage dans les anime ?

Quel est le meilleur personnage issu d'un anime ?

C'est la question que l'on se pose régulièrement devant notre écran et que le vidéaste Sofyan a justement posé à sa communauté sur Twitter et Instagram en février dernier. Seule règle qui nécessitait d'être respectée pour déterminer le grand gagnant d'un tel sondage : "Les personnages principaux n'étaient pas autorisés." Exit donc les Luffy (One Piece), Son Goku (DBZ) ou Light (Death Note).

Ainsi, après avoir demandé aux Internautes de citer trois personnages différents, une liste de 32 héros (les plus proposés) a finalement été dressée le lundi 24 février, composée notamment de Son Gohan (Dragon Ball Z), Zoro (One Piece) ou encore Genos (One Punch Man). A ce petit jeu, on pouvait déjà constater que les mangas/anime les plus plébiscités n'étaient autre que Naruto (5 nominations), One Piece (4 nominations) et Dragon Ball Z (4 nominations).