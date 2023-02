Sexe en groupe, jeux de rôle, bondage... Cette étude dévoile les plus gros fantasmes des Français, il y a des surprises

Qui n'a jamais rêvé de pouvoir réaliser un jour l'un de ses fantasmes ? Si certains n'osent pas se l'avouer, d'autres n'ont quant à eux aucun souci à faire part de leurs désirs cachés, voire interdits... Si le sujet peut prêter au rire ou à la gêne, une étude s'est sérieusement penchée dessus en interrogeant 2 000 personnes âgées de 18 à 65 ans et venant de France et de Belgique. Quant aux résultats ? Le site Amorelie s'est chargé de les publier dans son Sexreport 2023.

En tête du classement des plus gros fantasmes, on retrouve les plans à trois. Pourquoi se contenter d'un partenaire quand on peut multiplier le plaisir (le tout dans le respect, évidemment) ? L'étude révèle ainsi que 24% des Français rêvent de tenter l'aventure tandis que 13% seulement se sont déjà lancés. Autre fantasme similaire mais tout de même différent, le sexe en groupe séduit aussi beaucoup de monde puisque cette idée titille 19% de la population contre 11% des personnes qui l'ont déjà mise en pratique. Les orgies et les sorties en clubs échangistes attirent 13% des personnes interrogées tandis que 6% ont essayé la chose.

>> "L'alchimie entre eux m'a fait fondre" : cette nouveauté Netflix aussi mystérieuse que sexy est le nouveau gros carton surprise de la plateforme <<

Les jeux de rôles ont eux aussi du succès et intriguent beaucoup de nos compatriotes puisque 17% d'entre eux avouent qu'ils ne seraient pas contre l'idée de revêtir un déguisement coquin le temps d'une soirée. 19% ont finalement tenté l'expérience. Enfin, le bondage - une pratique sexuelle dans laquelle l'un des deux partenaires est attaché, plaît secrètement à 14% de la population et 18% l'a déjà testé. La saga 50 Shades of Grey y serait-elle pour quelque chose ? On y croit ! Et la bonne surprise de ce classement concerne le sexe tantrique. 17% des personnes interrogées ont ce désir secret tandis que 29% s'y sont adonnés. Cela fait d'ailleurs partie des fantasmes de Delphine Wespiser. La chroniqueuse de TPMP a confié que le Dalaï-Lama serait le partenaire idéal pour cette pratique si intrigante...

>> "J'ai trouvé mon nouveau fantasme !" : Delphine Wespiser avoue son crush pour un acteur célèbre dans TPMP <<

L'étude a également démontré qu'une personne sur cinq souhaiterait plus de variété dans les rapports sexuels et que plus d'une personne sur quatre a des désirs sexuels qui ne sont pas du tout exprimés dans la relation. Par ailleurs, près d'une personne sur dix ne souhaite pas vivre ses propres fantasmes. L'étude met aussi en avant le fait que seule une femme sur quatre atteint l'orgasme par la pénétration lors d'un rapport sexuel et qu'environ deux fois plus de femmes que d'hommes ont déjà simulé un orgasme.

Pour les plus curieux, le test Sexpert est disponible juste ici .