"Un orgasme sexuel encore plus puissant" : Delphine Wespiser dévoile son fantasme, vous n'êtes pas prêts

Depuis plusieurs années, Delphine Wespiser officie en tant que chroniqueuse dans TPMP. L'ancienne Miss France a rapidement trouvé sa place autour de la table avec ses camarades et se prête toujours au jeu lorsque Cyril Hanouna leur demande de faire des révélations au sujet de leur vie privée, y compris les endroits les plus insolites où ils ont fait l'amour.

Ce vendredi 27 janvier, Cyril Hanouna a laissé sa place d'animateur à Benjamin Castaldi le temps d'une soirée. Ce dernier a alors fait un tour de table pour savoir avec quelle célébrité les chroniqueurs pourraient tromper leur partenaire. Alors que Benjamin a choisi Margot Robbie, que Sophie Coste aimerait bien flirter avec Gilles Lellouche et que Sasha Elbaz en pince pour Beatrice Rosen, Delphine Wespiser, elle, a choisi une personnalité totalement inattendue.

Delphine Wespiser attirée par le Dalaï-Lama

C'est en effet pour le Dalaï-Lama que l'ancienne Miss pourrait craquer. Plus étonnant encore, celle qui a révélé son pire tue-l'amour aimerait essayer l'amour tantrique. "C'est quand vous êtes en face de quelqu'un et que vous faites l'amour sans vous toucher", a d'abord précisé Benjamin Castaldi. A son tour, Delphine explique : "Vous vous mettez en tailleur, l'un en face de l'autre, et en fait vous vous regardez juste dans les yeux (...) C'est pas forcément sexuel, mais vous arrivez à avoir un orgasme sexuel encore plus puissant parce que vous êtes en connexion ultime avec la personne".

L'ancienne Miss France est en couple

Néanmoins, le Dalaï-Lama n'aura pas cette chance puisque Delphine Wespiser a révélé qu'elle était de nouveau en couple lors d'une interview accordée à NutriRadio. "Je suis 'câlin câlin !' (...) Je n'étais pas câlin avant et je suis devenue câlin câlin. Ce qui est incroyable, c'est que mes deux premiers chéris me le reprochaient. Ils me disaient toujours, et là, je rentre un peu dans l'intime : 'tu n'es pas assez tactile, tu n'es pas assez câline, tu n'aimes pas les câlins, tu n'aimes pas les bisous'. Aujourd'hui, je suis totalement l'inverse. Il y a aussi des choses dans la vie qui font que l'on évolue et qu'on peut devenir de tout un à tout autre".

>> Delphine Wespiser dévoile son salaire, Cyril Hanouna et les chroniqueurs de TPMP hallucinent <<

Des révélations qui briseront bien des coeurs...